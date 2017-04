Laatste greintje titelhoop gaat bij ADO in rook op voor PSV

15 april 2017 – Net als vorig seizoen heeft PSV in de slotfase van de wedstrijd de zege verspeeld bij ADO Den Haag. De thuisclub had daar de vorige keer een wondergoal van keeper Hansen voor nodig, nu was het Mike Havenaar die vlak voor tijd de rebound binnenkopte na een poeier van Aaron Meijers. Havenaar drukte de titelhoop van PSV zo de grond in, de Eindhovenaren kunnen dit zichzelf aanrekenen na het missen van veel kansen in de eerste helft.





Het duel was nog maar zeven minuten oud of PSV had de voorsprong al te pakken. Santiago Arias werd vrijgespeeld op rechts en gaf laag voor. Hij bereikte Jürgen Locadia, die draaide en Pröpper vond. De middenvelder kapte Thomas Meissner uit en schoot hard raak. Een vroeg doelpunt, maar dat hing na zeven minuten wel in de lucht. PSV ondervond totaal geen weerstand van ADO en domineerde de eerste helft volledig.



PSV creëerde nog een aantal kansjes, zo schoot Andrès Guardado net naast en vond Gaston Pereiro de Haagse doelman Robert Zwinkels op zijn weg. ADO liet bijna niets zien, het sloeg alleen bijna toe uit een counter. Sheraldo Becker gaf voor op Mike Havenaar, maar de spits kopte naast. PSV werd daar niet warm of koud van, het was hoogstens weer even wakker geschud in de saaie eerste helft.



Dat ADO de laatste drie wedstrijden had gewonnen en met zelfvertrouwen zou kunnen spelen, was dus niet te zien geweest in de eerste helft. ADO leek een ploeg in zwaar weer en liet zich van het kastje naar de muur spelen. Na rust veranderde dat beeld, ADO kwam energieker uit de kleedkamers en het publiek mocht daarom weer langzaam hopen op een goed resultaat.



Het team van coach Fons Groenendijk kreeg via Havenaar in de eerste tien minuten al twee grote kansen. De lange aanvaller kopte raak uit een voorzet, maar werd terecht teruggefloten voor buitenspel. Vier minuten later stond hij geen buitenspel bij een strakke voorzet van Becker. Havenaar zette wel zijn voet tegen de bal, maar zijn inzet had zo weinig kracht dat Jeroen Zoet de bal nog kon pakken.



Net als Havenaar profiteerde PSV ook niet van de door ADO geboden ruimte. Pröpper schoot naast en Zwinkels bokste een andere poging van de motor van PSV uit de hoek. Ook Arias was bijna trefzeker dankzij goed werk van Pröpper. De Colombiaan mikte echter in het zijnet en tien minuten later stuitte ook hij op Zwinkels. De doelman werd tot man of the match uitgeroepen door zijn eigen aanhang en had met zijn reddingen een belangrijk aandeel in het punt dat ADO uiteindelijk nog zou veroveren.



ADO zette in de slotfase alles op alles, vorig seizoen had dat in extremis nog een punt opgeleverd. Ook nu kwam dat scenario weer uit. Na een corner kreeg Meijers de bal voor zijn voeten en hij haalde snoeihard uit. Zoet keerde zijn inzet, maar was kansloos bij de rebound van Havenaar. Geheel vrijstaand kon hij de bal inkoppen. PSV protesteerde vanwege vermeend buitenspel, maar de grensrechter hield terecht zijn vlag omlaag.





Zo kreeg ADO loon naar werken en het wilde in blessuretijd graag nog een keer toeslaan. Dat bleef PSV bespaard, het pakte net als vorig seizoen dus een punt in Den Haag. Voor ADO is dat er weer een in de strijd om degradatie, PSV heeft daar niks aan in het gevecht om het kampioenschap. Daar lijkt voor PSV nu echt een eind aan te zijn gekomen.