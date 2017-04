Anastasiou tevreden: "Dit team heeft karakter getoond"

22:23 – Roda JC wist de degradatiekraker tegen Sparta Rotterdam om te zetten in een 3-1 overwinning. Yannis Anastasiou was dan ook erg blij na afloop. Door de zege stijgt de ploeg uit Kerkrade in de Eredivisie namelijk naar de vijftiende plaats.



Ondanks de belangrijke overwinning was er toch nog een puntje van irritatie aanwezig bij Anastasiou. Dat had te maken met de wedstrijdleiding. "Ik wilde in de slotfase nog een wissel doorvoeren, maar dat accepteerde de scheidsrechter niet. Hij zei dat hij toestemming zou geven, maar deed dat niet. Dat vind ik onprofessioneel en onbegrijpelijk", zegt de trainer tegen FOX Sports. "Hij moet dat gewoon toestaan. Regels zijn regels en afspraken zijn afspraken."



Over de wedstrijd was Anastasiou wel tevreden. "Dit was een heel goede teamprestatie. Zeker de eerste helft was één van onze beste helften dit seizoen. De jongens speelden met veel vertrouwen en overtuiging. Dit is gewoon een dik verdiende zege. Dit team heeft karakter. Het begint er wel goed uit te zien nu. Beter laat dan nooit", besloot hij lachend.