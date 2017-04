Cocu: "Aan onze stand verplicht om van Ajax te winnen"

15 april 2017 – PSV verspeelde zaterdag op bezoek bij ADO Den Haag punten. De thuisploeg kwam in de slotfase nog terug tot 1-1. Daardoor lijkt de kans op Champions League-voetbal in Eindhoven steeds kleiner te worden. Trainer Phillip Cocu ziet nog één kans en dat is wanneer PSV Ajax weet te verslaan.



Cocu noemde het puntenverlies tegen ADO Den Haag illustratief voor het seizoen. "We hadden de wedstrijd al lang moeten beslissen, maar dat lukte niet en dan kunnen we hem niet over de streep trekken. De kansen op de 0-2 waren er. Die valt niet en dan moet je zorgen dat het 0-1 blijft. Maar dat is in te veel wedstrijden dit seizoen niet gelukt", erkent de trainer in gesprek met FOX Sports. "We hebben te veel punten verspeeld en dat is ook de reden dat we op achterstand staan."



In Den Haag ging zelfs een wissel verkeerd bij PSV. Cocu reageerde woedend toen niet Andrés Guardado maar Jürgen Locadia werd gewisseld voor Steven Bergwijn. "Ik wilde Guardado eraf halen om meer risico te nemen, want met een gelijkspel kunnen we niks. Het was verkeerd doorgegeven en toen stond Bergwijn al aan de zijkant. Ik had hem wel terug kunnen duwen, maar dan waren we weer een minuut of anderhalf kwijt", legt de trainer uit.



Cocu ziet nog één laatste strohalm voor PSV. "We moeten volgende week zondag nu gewoon van Ajax winnen. We moeten thuis een goede wedstrijd spelen en winnen. Ik denk dat we dat aan onze stand verplicht zijn." Het verschil tussen Ajax en PSV bedraagt drie punten. De Amsterdammers komen zondag echter nog in actie tegen sc Heerenveen en kunnen de Eindhovenaren dan op zes punten achterstand zetten.