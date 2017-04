Pastoor spreekt van deceptie: "Dan gaat het op deze manier"

15 april 2017 – Sparta Rotterdam trok in de degradatiekraker tegen Roda JC aan het kortste eind. De bezoekers gingen met 3-1 onderuit en staan daardoor op de zestiende plaats in de Eredivisie. Alex Pastoor stelde dat zijn ploeg te weinig aan het eigen spel toekwam om het Roda lastig te kunnen maken.



"Dit is wel echt een deceptie", begon Pastoor na afloop tegenover de camera van FOX Sports. "Ik denk dat we er genoeg energie in hebben gestoken, maar we kwamen te weinig aan ons eigen spel toe. Op de momenten dat we dat wel kwamen, hadden we direct meer invloed op de wedstrijd. Maar we deden het te vaak niet waardoor we grip op de wedstrijd verloren. Tel dat op bij een paar persoonlijke errors en dan gaat het op deze manier."



In de tweede helft vond de trainer het iets beter gaan. "Toen waren we een aantal keer heel dicht bij de gelijkmaker. Maar dat er dan nog een derde treffer overheen komt is spijtig", aldus Pastoor, die beseft dat het aankomende duel met ADO Den Haag nu nog belangrijker wordt. "De spanning krijg ik er nu niet meer uit, maar ik hoop er wel meer voetbal in te krijgen. Of ik nu alles om ga gooien? Daar heb ik nog niet over nagedacht. We moeten eerst deze nederlaag verwerken."