Groenendijk looft ADO: "We hebben alle risico's genomen"

15 april 2017 – ADO Den Haag slaagde er in de slotfase van de wedstrijd tegen PSV in om de Eindhovenaren punten af te snoepen. Door een late goal van Mike Havenaar werd het 1-1 in het Kyocera Stadion. Alfons Groenendijk was blij dat zijn ploeg in de tweede helft meer risico durfde te nemen.



Groenendijk zag een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft van ADO Den Haag. "Voor rust leek het alsof we toch te veel ontzag hadden voor PSV. Het leek alsof zij steeds een man meer hadden op het middenveld. We kwamen niet in ons eigen spel. In de rust hebben we erover gesproken en ik moet zeggen dat de jongens het voortreffelijk hebben uitgevoerd", reageerde de trainer tegenover FOX Sports.



Wel geeft Groenendijk toe dat er een beetje geluk bij kwam kijken. "Wij kregen kansen, maar maakten de gelijkmaker niet. PSV kreeg twee honderdprocent kansen, die moeten ze maken. Dat gebeurde niet en dan blijf je in de wedstrijd. Toen gingen we alles of niets spelen om maar die gelijkmaker te forceren. We hebben alle risico's genomen. Heel aanvallend wisselen en dan is het een enorme bevrijding dat het lukt", zegt de coach, die blij was met Havenaar. "Ik weet wat hij kan en de laatste duels is hij steeds belangrijker voor ons."