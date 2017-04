Van der Gaag gunt spelers extra dag vrij na zege op Vitesse

0:13 – Mitchell van der Gaag zag Excelsior in eigen huis een prima 1-0 zege boeken op Vitesse. Door die belangrijke punten is het gat met nummer zeventien NEC drie punten. De trainer besloot zijn selectie daarom een extra dag vrij te gunnen.



Voor Excelsior is het de tweede zege op rij en dat stemde Van der Gaag zeer tevreden. "In de tweede helft tegen AZ hebben we gespeeld zoals we dat eigenlijk willen doen. Met strijd en passie. Dat is cliché en die woorden mag ik eigenlijk niet meer gebruiken, dat weet ik. Net als teamprestatie, maar dat was het wel", zegt hij in het interview met FOX Sports na afloop. "We waren dood en begraven, maar je ziet dat die gasten toch weer op zijn gestaan. We houden de nul en dat is ook heel lang geleden. Dit was echt een topavond voor ons."



Van der Gaag kon zijn ploeg dan ook maar één verwijt maken. "Dat is dat we de 2-0 niet hebben gemaakt, want die kansen hebben we zeker gehad. Maar we zijn relatief gemakkelijk op de been gebleven", aldus een tevreden trainer, die zijn ploeg een extra dag vrij gaf. "Ze zijn nu twee dagen vrij inderdaad. Ik ben bezweken onder de druk, want het paasontbijt was blijkbaar erg belangrijk voor ze. Niet te veel paaseieren voor de jongens, maar ze mogen ervan genieten", besloot hij lachend.