Hyballa over persoonlijke toekomst: "Ben niet bang"

9:10 – Voor de elfde keer in twaalf wedstrijden ging NEC zaterdag onderuit. De Nijmeegse club verloor op bezoek bij FC Twente met 3-0, waardoor de druk op coach Peter Hyballa zal toenemen. Dat realiseert de Duitser zich ook, maar hij blijft strijdbaar.



"Ik ben niet bang", zegt Hyballa tegen Omroep Gelderland. "Als de club met mij verder wil, ga ik volle bak en is zondag de volgende werkdag. Maar als ze niet met mij verder gaan, hoor ik het wel. De woorden dramatisch gebruik ik niet. Ik leid als trainer 25 spelers op en tien man in de staf. En dan moet je als kapitein altijd voorop gaan."



NEC staat nu zeventiende, twee punten onder de nacompetitiestreep. "Volgende week tegen Excelsior is een absoluut beslissende finale, want zij staan drie punten voor ons", weet Hyballa. "Als we die verliezen, hebben we heel realistische kansen op de nacompetitie. Maar nu moeten we maar doorgaan. Nu tegen Twente waren we aan de bal niet goed. Verdedigend vond ik het wel oké, maar Twente is in deze vorm en met ons in deze vorm te sterk voor ons."