Koeman blij met spel Barkley: "Goede reactie op column"

11:43 – Ronald Koeman maakt Ross Barkley een compliment. De middenvelder van Everton was deze week het onderwerp van een column die als racistisch kan worden opgevat van Kelvin MacKenzie in boulevardkrant The Sun.



Barkley was onlangs betrokken bij een vechtpartij, wat voor MacKenzie aanleiding was om te schrijven dat de voetballer vergeleken kan worden met 'een gorilla'. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Everton, aangezien de opa van Barkley uit Nigeria komt en de opmerking derhalve als racistisch kan worden gezien. Het was voor de werkgever van manager Koeman aanleiding om The Sun te boycotten.



"We weten allemaal dat deze randzaken niet fijn zijn, maar Ross is er heel goed mee omgegaan en heeft in deze wedstrijd laten zien dat hij gefocust was. In de tweede helft heeft hij zijn kwaliteiten laten zien", aldus Koeman bij de BBC, na de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Burnley FC. Everton maakte pas na rust het verschil. "Het kostte dertig minuten om erachter te komen wat we nodig hadden, want Burnley was een uitstekende tegenstander. Ze toonden meer agressie dan wij. We hadden geluk dat we in het eerste half uur niet op achterstand kwamen, maar onze tweede helft was stukken beter."