Ajax met herstelde Dolberg in basis tegen Heerenveen

15:46 – Kasper Dolberg heeft weer een basisplaats bij Ajax. De Deense aanvaller stond de afgelopen maand aan de kant met een liesblessure, maar is daarvan hersteld en verschijnt derhalve aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.



Dolberg neemt de plek in de punt van de aanval van Ajax over van Bertrand Traoré, die op de bank begint. Dat laatste geldt ook voor Justin Kluivert. Coach Peter Bosz heeft ervoor gekozen om David Neres en Amin Younes als vleugelaanvallers op te stellen.



Lasse Schöne was donderdag voor de eerste ontmoeting met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League (2-0 winst) nog geschorst, maar keert tegen Heerenveen terug bij de eerste elf van Ajax. Hij speelt op het middenveld samen met Davy Klaassen en Hakim Ziyech. Donny van de Beek moet om die reden genoegen nemen met een plek op de bank.



Nick Viergever is de linksback van Ajax tegen Heerenveen. Dit omdat Daley Sinkgraven tegen Schalke een knieblessure opliep. Viergever speelde tegen de Duitsers nog in het centrum van de defensie. Zijn plaats wordt overgenomen door Matthijs de Ligt.



De aftrap bij Ajax - Heerenveen in de Amsterdam ArenA is om 16.45 uur.



Opstellingen

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Klaassen, Ziyech; Neres, Dolberg, Younes

SC Heerenveen: Mulder; Marzo, Faes, St. Juste, Bijker; Van Amersfoort, Schaars, Kobayashi; Slagveer, Reza, Larsson