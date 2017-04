Groningen blijft ten koste van PEC in race voor play-offs

16:25 – PEC Zwolle kan na een stevige nederlaag bij FC Groningen de play-offs zo goed als zeker uit zijn hoofd zetten. De thuisploeg ging bijzonder effectief met zijn kansen om en won dankzij doelpunten van Mimoun Mahi en Bryan Linssen, die beiden twee keer scoorden, en Ajdin Hrustic met 5-1. Hierdoor komt FC Groningen op 36 punten, vier meer dan PEC. De Groningers blijven dus juist wel in de race voor een Europees ticket, nu ze Heracles Almelo tot op een punt genaderd zijn.



PEC was in het begin van de wedstrijd nog de betere ploeg. Het liet de bal makkelijk rondgaan en zorgde voor het meeste doelgevaar. Sergio Padt kon echter ternauwernood een voorzet van Queensy Menig op Nicolai Brock-Madsen onderscheppen en Youness Mokhtar zag een geplaatste inzet net voorbij de kruising gaan.





Na een kwartier spelen trok de thuisploeg echter met twee mooi uitgespeelde aanvallen de wedstrijd naar zich toe. Eerst vond Linssen de verre hoek na te zijn vrijgespeeld door Mahi, die even later op aangeven van Oussama Idrissi de 2-0 binnenliep. Op slag van rust kopte de ongedekte Linssen uit een hoekschop zelfs de 3-0 binnen, iets wat ploeggenoot Yoëll van Nieff even eerder nog naliet.





Heel even leken de gasten uit Zwolle aan een wonderbaarlijke wederopstanding te beginnen. Brock-Madsen tikte meteen na rust een hoekschop binnen en Menig zag een inzet door Jason Davidson van de lijn gehaald worden. Matig verdedigen door PEC werd echter weer eens bikkelhard afgestraft door de gastheren: Mahi ging met meer overtuiging achter een lange bal aan dan invaller Calvin Verdonk, waarna de 4-1 een feit was.



Nu de marge weer op drie stond, was de wedstrijd wel gelopen. In de slotfase besloot FC Groningen om de eigen fans nog een toegift te geven. Een kopbal van invaller Alexander Sorloth werd nog gekeerd door Mickey van der Hart, die vlak voor tijd echter geen antwoord had op een ogenschijnlijk houdbare afstandspoging van een andere invaller, de jonge Australiër Hrustic.