Feyenoord dichter bij titel na moeizame zege op Utrecht

16:27 – In een vermakelijk duel heeft Feyenoord een zwaarbevochten overwinning op FC Utrecht geboekt. De Rotterdammers hadden de eerste helft moeite met het goede spel van Utrecht en kwamen goed weg toen Gyrano Kerk de paal raakte. De tweede helft gaf een ander spelbeeld, Feyenoord controleerde het duel na de snelle 1-0 van Jens Toornstra en vlak voor het einde besliste Eljero Elia het duel met een prachtig gekruld schot. Feyenoord zette zo weer een stapje richting de landstitel.





Na de nederlaag bij concurrent Ajax en het gelijkspel bij PEC Zwolle (2-2) van vorige week was de voorsprong van Feyenoord op de Amsterdammers nog maar één punt. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kon zich geen enkele misstap meer veroorloven. Wetende dat het vanmiddag het in goede vorm verkerende FC Utrecht op bezoek kreeg, was dat nog een hele opgave.



De laatste thuiswedstrijd had Feyenoord met 8-0 gewonnen van Go Ahead Eagles, dus Utrecht was gewaarschuwd. Maar de ploeg van Erik ten Hag begon heel anders aan de wedstrijd dan de club uit Deventer. Vanaf de eerste minuut zat het er kort op en gaf het achterin heel weinig weg. Na een kwartier veranderde dat beeld, Utrecht ging wat meer naar achteren en kreeg daardoor een aantal kansen te verdedigen.





David Jensen redde op een laag schot van Steven Berghuis, Karim El Ahmadi zag een schot geblokt worden en Nicolai Jörgensen schoot over. Vlak voor rust moest de Utrechtse goalie echt aan de bak. Hij tikte een vrije trap van Jens Toornstra uit de hoek en keerde een vlammend schot van Berghuis.



Het was zeker niet zo dat Utrecht zich niet liet zien. Utrecht kreeg de nodige kansen en was via Gyrano Kerk het dichtst bij succes. Hij was het snelst bij een pass van Soufyan Amrabat en dribbelde om de te laat uitgekomen Brad Jones heen. Uit een moeilijke hoek vond Kerk de paal. Ook Nacer Barazite en Kevin Conboy hadden kunnen scoren. Bart Nieuwkoop gooide zijn lichaam voor het schot van Barazite en Conboy zag zijn diagonale schuiver net voorlangs rollen.



De broodnodige 1-0 bleef in de eerste 45 minuten dus uit en hoe langer die in de tweede helft ook niet zou vallen, hoe moeilijker Feyenoord het ging krijgen. Maar gelukkig voor alles en iedereen dat Feyenoord een warm hart toedraagt, was het Jens Toornstra die in minuut 48 de 1-0 maakte. Een lange pass van achteruit werd door Jörgensen doorgekopt op Toornstra. Met zijn binnenkant lobte hij de bal over Jensen heen.





Het zorgde voor opluchting bij Feyenoord, eindelijk die belangrijke 1-0. Vanaf dat moment speelde Feyenoord met meer vertrouwen en had Utrecht het een stuk zwaarder. Zonder nog echt grote kansen te creëeren, was Feyenoord de bovenliggende partij. Toch kwam Utrecht nog aan gevaarlijke mogelijkheden toe. Amrabat schoot hard op Jones af en heel Feyenoord bibberde toen Willem Janssen uit een corner op doel schoot, het was Jörgensen die vlak voor het doel in de weg stond.



Utrecht leek daarna niet meer bij machten om het Feyenoord nog echt lastig te maken. Feyenoord besliste het duel tien minuten voor tijd, het deed de kaars bij Utrecht helemaal doven. Elia zat niet lekker in de wedstrijd, maar zijn gekrulde schot zat er heerlijk in. Hij dribbelde over het rand van het strafschopgebied en haalde opeens uit. Jensen zag de bal voorbij vliegen en moest die vervolgens uit het netje rapen.



Het duel was beslist, Feyenoord had op weg naar de titel ook FC Utrecht verslagen. De nummer vier van de Eredivisie bleef staan waar het staat, Feyenoord mag nu afwachten wat Ajax thuis doet tegen sc Heerenveen.