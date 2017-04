Duel Lyon en Bastia gestaakt na aanval fans op spelers

17:50 – Voor de tweede keer in een week tijd moet de aftrap van een wedstrijd van Olympique Lyon worden uitgesteld omdat fans het veld betraden. Op bezoek bij SC Bastia ging het mis toen fans van de thuisploeg het veld opliepen en de spelers van Lyon aanvielen. Er werd nog wel afgetrapt, maar toen het na enige tijd weer misging werd besloten het duel definitief te staken.



Het competitieduel tussen Lyon en Bastia stond gepland voor 17.00 uur, maar door het incident is de aftrap voorlopig verplaatst naar 17.45 uur. Lyon plaatste een verklaring op Twitter waarin werd bevestigd dat de spelers werden aangevallen tijdens de warming-up. Drie kwartier later dan gepland werd er alsnog afgetrapt, maar toen spelers van Lyon bij rust opnieuw werden lastiggevallen door fans van Bastia besloot de arbitrage het duel definitief te staken.



Afgelopen week ging het al mis in het Europa League-duel met Besiktas. Nadat op de tribunes met vuurwerk werd gegooid vanaf de tweede ring, zagen honderden supporters zich genoodzaakt om het veld op te rennen. De aftrap van die wedstrijd vond daardoor bijna drie kwartier later plaats.