Slechte generale: Schalke onderuit tegen hekkensluiter

19:37 – Schalke 04 heeft na de nederlaag tegen Ajax in de Europa League de slechte vorm doorgezet in de Bundesliga. Op bezoek bij hekkensluiter Darmstadt werd er met 2-1 verloren. Na 29 duels staat Schalke op de elfde plaats in de competitie.



Darmstadt-Schalke

Er moet een groot wonder gebeuren wil Darmstadt na dit seizoen niet degraderen uit de Bundesliga. Het verschil met nummer zestien Augsburg is namelijk maar liefst dertien punten. Tegen Schalke kwam de hekkensluiter echter prima voor de dag. Na elf minuten was er de voorsprong via Mario Vrancic. De bezoekers kregen een goede kans op de gelijkmaker toen de scheidsrechter naar de stip wees, maar Guido Burgstaller miste vanaf elf meter.



De gelijkmaker kwam er nog wel. Een kwartier voor tijd tekende Coke voor de 1-1. Schalke moest tien minuten voor tijd met tien man verder nadat Thilo Kehrer met rood moest vertrekken. In blessuretijd scoorde Jerome Gondorf vervolgens de winnende voor Darmstadt. Schalke treft donderdag in eigen huis Ajax in de return voor de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd met 2-0.



Werder Bremen-HSV

Werder Bremen heeft HSV verder in de problemen gedrukt. In eigen huis werd er zondag een 2-1 overwinning geboekt. HSV kwam na zes minuten op voorsprong dankzij Michael Gregoritsch, maar goals van Max Kruse en Florian Kainz zorgden voor de zege voor Werder Bremen. HSV staat op de veertiende plaats met 33 punten en heeft slechts één punt meer dan nummer zestien Augsburg. De club moet dus nog flink aan de bak om nacompetitie te voorkomen. Werder Bremen is de nummer acht in de Bundesliga.