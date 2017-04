Faber blij met omkeer: "Dit duel is een mooie beloning"

20:57 – FC Groningen haalde zondag flink uit met een 5-1 zege op PEC Zwolle in eigen huis. Daardoor blijft de ploeg van Ernest Faber in de race voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De trainer was vanzelfsprekend zeer tevreden over zijn ploeg.



"Complimenten aan de spelers en de staf. Het is niet makkelijk wanneer je een week eerder verliest (4-3 tegen ADO, red) en dan zo terug komt", begon Faber in gesprek met FOX Sports. "We hebben laten zien wat we kunnen en dat is veel. Maar we zijn te wisselvallig. Het hele seizoen al eigenlijk. We werken er hard aan om constanter te worden. Deze wedstrijd is een heel mooie beloning. De reactie van de jongens is geweldig om te zien."



Het verschil tussen de twee wedstrijden vindt Faber wel enigszins verklaarbaar. "Zo'n wedstrijd als vorige week tegen ADO Den Haag voelt niet goed. Iedereen is boos en emotioneel en dan komt alles eruit. Die emotie en die agressie heb je uiteindelijk nodig om wedstrijden zoals vandaag te spelen", concludeert de trainer, die blij was met het duo Mimoun Mahi en Bryan Linssen. "Op de momenten dat ze gebruikmaken van elkaars kwaliteiten zijn ze niet te stoppen en maken ze heel mooie doelpunten."