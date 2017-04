El Ahmadi met pijnstillers: "Je wilt alles meemaken"

22:32 – Karim El Ahmadi speelde tegen FC Utrecht (2-0 winst) met pijnstillers. De middenvelder had nog steeds last van een blessure aan zijn schaambeen, maar wilde koste wat het kost op het veld kunnen staan in de laatste fase van de competitie.



"Ik heb al de hele week last van mijn schaambeen. Met pijnstillers kon ik het iets verlichten, maar later in de wedstrijd ging het wel weer meer pijn doen", vertelt El Ahmadi aan FOX Sports. De middenvelder wilde er niets van weten om de wedstrijd aan zich voorbij te laten gaan. "In deze fase van de competitie ga ik er niet uit. Je wilt alles meemaken."



El Ahmadi is blij dat Feyenoord tegen FC Utrecht revanche wist te halen voor het gelijkspel tegen PEC Zwolle een week eerder. "We waren getergd na die wedstrijd. Je weet dat als je kampioen wilt worden, je geen punten kunt laten liggen in dit soort duels", stelt hij. Het verschil met nummer twee Ajax is één punt. "We moeten ons nu niet gek laten maken. We staan al 31 speelrondes bovenaan en hopelijk aan het einde ook nog."