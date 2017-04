Conte trekt boetekleed aan: "Nederlaag mijn schuld"

16 april 2017 – Antonio Conte zag Chelsea zondagmiddag de topper tegen Manchester United met 2-0 verliezen. De manager stelde na afloop dat hij grotendeels schuldig was aan de nederlaag. Hij vond dat hij zijn ploeg niet genoeg gemotiveerd had.



De nederlaag voor Chelsea was volledig terecht, liet Conte na afloop tijdens de persconferentie weten. "In dit geval is het simpel. De nederlaag is aan mij te wijten. Ik ben er niet in geslaagd om concentratie, motivatie en de wil om te winnen over te brengen op mijn spelersgroep. We hebben gewoon niet goed gespeeld en verdienden het om te verliezen."



Nu het verschil met Tottenham Hotspur nog slechts vier punten is met nog zes duels te spelen neemt de spanning in de titelstrijd toe. "Natuurlijk maakt dat me ongerust. We startten als underdog aan het seizoen omdat we vorig jaar op de tiende plaats eindigden. De druk neemt nu toe, maar dat is niet erg. Dat is heel logisch als je om het landskampioenschap speelt. We moeten nu vol enthousiasme de laatste zes wedstrijden ingaan", besloot Conte.