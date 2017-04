Lyon-voorzitter na gestaakt duel: "Zag schokkende dingen"

16 april 2017 – Olympiqe Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas was niet zo te spreken over het bezoek van de club aan SC Bastia. Eerst moest de aftrap van de wedstrijd uitgesteld worden omdat hooligans het veld betraden om de spelers van Lyon aan te vallen tijdens de warming-up. Daarna gebeurde dat bij het rustsignaal nogmaals waardoor de wedstrijd definitief gestaakt werd.



Toen de spelers van Lyon voor de tweede maal belaagd werden sprak Aulas in de kleedkamer met de selectie en trainer Bruno Génésio. Zij wilden niet meer verder spelen en dat begreep de voorzitter volkomen. "Ik heb bizarre scènes aanschouwd, drie van onze spelers werden geraakt. Na overleg met de politie besloten we in eerste instantie om toch te spelen. Daar heb ik de spelers en de trainer echt voor moeten overtuigen. Er was grote terughoudendheid", vertelt hij aan L'Equipe.



"In de rust hebben we na overleg besloten om niet meer verder te spelen", vervolgde Aulas. "Ik had de officier van justitie van Bastia erbij gehaald en die heeft onze aangifte wegens mishandeling genoteerd. Ik heb zeer schokkende dingen gezien", aldus de voorzitter, die zegt dat scheidsrechter Amaury Delerue uiteindelijk het besluit nam om te staken. "Het hoofd van de beveiliging kwam nog zeggen dat we het duel konden hervatten. Maar niemand luisterde daar meer naar."