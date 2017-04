Ten Cate ontkent geruchten over Oranje: "Niet gebeld"

16 april 2017 – Henk ten Cate en Ruud Gullit worden veelvuldig genoemd als het gaat om speculaties over de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Beiden hebben echter tegenover Ziggo Sport laten weten dat ze niet benaderd zijn door de KNVB.



Ten Cate wilde niet uitgebreid reageren op de geruchten. "Ik ga dat niet doen, want dan blijf ik bezig. Ik ben ook helemaal niet gebeld door de KNVB, dus ik kan ook nergens op reageren." Ruud Gullit die tafelgast was bij het Ziggo-programma Rondo, ontkende eveneens contact te hebben gehad met de Nederlandse voetbalbond.



De KNVB liet desgevraagd weten niet in te willen gaan op namen. "Het proces is gaande, wat betreft de invulling van de vacature. Intentie is om zo snel mogelijk het best mogelijke resultaat te realiseren, wat betreft de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Maar we laten ons niet opjagen. We hebben natuurlijk ook nog Fred Grim."