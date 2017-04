ErediVisie: fel betoog, foute wissel en Bruns maakt Bruns blij

10:27 – Feyenoord en Ajax wonnen in de 31ste speelronde van de Eredivisie, terwijl PSV verder achterop raakte. Zelfs het wisselen bij de Brabanders ging verkeerd. Zoals elke maandag pikt FCUpdate.nl een aantal opvallende zaken uit het eredivisieweekend. Met deze keer onder meer: een mooie actie van Thomas Bruns, een felle Peter Hyballa, miscommunicatie bij PSV en advies van de twitterkoning.



"Ik zei toch: Andrés eruit?!"

Of het moet voor de laatste drie speelronden in de huid van Houdini kruipen, maar na het 1-1 gelijkspel bij ADO Den Haag is de rol van PSV in de titelrace uitgespeeld. Mike Havenaar bracht ADO in de slotfase langszij. Dat had niet alleen gevolgen voor de titelkansen van PSV, maar ook voor het wisselbeleid van de club. Althans, dat was de bedoeling. Steven Bergwijn kwam voor Jürgen Locadia binnen de lijnen. "Maar die wissel was bedoeld voor als het 0-1 zou blijven, na de 1-1 wilde ik eigenlijk Andrés Guardado wisselen", zei trainer Phillip Cocu bij FOX Sports. Door miscommunicatie met de bank bleef het oorspronkelijke plan intact en om geen tijdverlies te lijden legde de coach zich erbij neer. Bijna liep het nog goed af. "Andrés nam hem daarna nog aardig op zijn slof, voor hetzelfde geld was ie binnengevallen", besloot Cocu.





"Zie je dat niet, of zo?"

PSV is gezien en dus gaat de titelstrijd definitief tussen Feyenoord en Ajax. Beide teams maakten deze speelronde geen fout. De Rotterdammers vloerden FC Utrecht met 2-0, de Amsterdammers bogen tegen sc Heerenveen 0-1 achterstand om in een 5-1 zege. Komende zondag zou wel eens cruciaal kunnen zijn. Ajax gaat dan op bezoek bij PSV (aftrap 16.45 uur), Feyenoord begint die dag om 14.30 uur aan het uitduel met Vitesse. De koploper heeft in Arnhem geen last van Ricky van Wolfswinkel. De topscorer van de bekerfinalist kreeg tegen Excelsior (1-0 verlies) geel en is derhalve geschorst voor het treffen met Feyenoord, maar is nu wel verzekerd van deelname aan de bekerfinale tegen AZ een week later. Van Wolfswinkel benadrukte bij FOX Sports dat hij niet met opzet geel pakte. "Ik ben professional en wil elke wedstrijd spelen", klonk het. "Ik kreeg een elleboog op mijn hoofd en daar reageerde ik te enthousiast op. 'Zie je dat niet, of zo?', vroeg ik. Ik snap dat het moeilijk te zien is, maar dan snap je toch ook mijn reactie?"

Advies van Koning Twitter

De spelers van PEC Zwolle hadden een vrije paasmaandag kunnen verdienen, maar dan hadden ze wel iets beters moeten laten zien tegen FC Groningen. De voormalig bekerhouder verloor met 5-1 in het Noordlease Stadion. Anass Achahbar is maandag wél vrij, aangezien hij dan gaat trouwen. Coach Ron Jans liet de aanvaller al buiten de wedstrijdselectie, zodat hij zich volledig kon voorbereiden op zijn bruiloft. "Dat is sociaal, maar het geeft ook aan hoe klein zijn rol in het team op dit moment is", zei de oefenmeester bij FOX Sports. Na de winterstop speelde Achahbar slechts 32 minuten in de Eredivisie. Twitterkoning Kees Kwakman kwam nog even met een advies voor zijn bijna 7,5 duizend volgers: "Trouw niet voor je veertig bent".





Hyballa maakt indruk

Na negentien speelronden stond NEC nog negende en was het in de race voor de play-offs om Europees voetbal, maar door elf nederlagen in de laatste twaalf duels is de Nijmeegse club afgegleden naar een nacompetitieplek. In aanloop naar het uitduel met FC Twente loofde coach Peter Hyballa de fans nog, alleen stond er zaterdag wel ineens een groepje voor zijn neus in de kleedkamer. "Volle bak gaan, zeiden ze. Het was verder niet agressief", reageerde de Duitser bij FOX Sports. Het bezoek van de supporters hielp niet: de Nijmegenaren verloren kansloos met 3-0 in Enschede. Bij terugkeer bij De Goffert werden ze opgewacht door een deel van de aanhang. Hyballa sprak hen op emotionele toon toe: "Help ons toch even! Help toch maar eventjes deze jonge groep die van alles probeert en vandaag (zaterdag, red.) was het te weinig! Het leven heeft toch gelijk! Ik beloof jullie: we doen er alles voor, maar zonder jullie zijn we niets!"





Bruns maakt Bruns blij

John Stegeman was AZ dankbaar voor de gemiste kansen, anders had zijn club Heracles Almelo de thuiswedstrijd tegen de Alkmaarders met ruimere cijfers dan 1-2 verloren. Captain Thomas Bruns, volgend seizoen actief voor Vitesse, baalde van de instelling van zijn team. "We hebben nergens een duel gepakt, we hebben nergens iemand een keer een rotschop gegeven. Helemaal niks en daar erger ik me dood aan", mopperde hij bij RTV Oost. Zelf maakte Bruns voor de aftrap een fan blij door hem zijn warming-upshirt te geven. Grappig genoeg droeg de gelukkige supporter al een wedstrijdshirt van Bruns. De middenvelder onderscheidt zich trouwens wel vaker met dit soort acties: in de tweede tweet zie je hartverwarmende beelden van vorig seizoen.





Welkom terug!

Door: Rahied Ishaak





Na de 2-0 nederlaag bij Willem II wordt handhaving afdwingen een heel lastig verhaal voor Go Ahead Eagles. De club uit Deventer moet in de laatste drie duels sowieso vijf punten pakken, anders voetbalt het volgend seizoen weer in de Jupiler League. Wie er vanuit de Eerste Divisie promoveert, is al bekend. VVV-Venlo won vrijdag met 1-2 bij RKC Waalwijk en is daardoor na vier seizoenen weer actief op het hoogste niveau. Welkom terug!