Supporters van FC Sion vallen spelersbus Servette aan

13:15 – Supporters van Bastia vielen zondag spelers van Olympique Lyon aan en ook in Zwitserland ging het afgelopen weekend mis. De spelersbus van tweedeklasser Servette werd bij een wegrestaurant met voorwerpen bekogeld door supporters van FC Sion.



De selectie van Servette was op weg naar huis, nadat het de uitwedstrijd tegen Wil met 0-3 had gewonnen. Ook de supporters van Sion waren bezig met de terugreis, nadat hun favoriete club in de hoogste voetbalklasse van Zwitserland met 0-1 had gewonnen bij FC Vaduz.



Bij een wegrestaurant ging het verkeerd. De supporters van Sion bekogelden de bus van Servette, waarbij twee menen lichtgewond raakten door rondvliegende glassplinters. Het zou gaan om de twee chauffeurs van Servette. De politie was snel ter plaatse om verdere problemen te voorkomen.