Kwakkelend Standard Luik slachtoffert weer trainer

13:57 – Aleksandar Jankovic is niet langer de trainer van Standard Luik. De tienvoudig kampioen van België heeft maandag, tweede paasdag, vanwege de tegenvallende resultaten in goed overleg afscheid genomen van de 44-jarige Serviër. Sinds februari 2010 voerde Standaard tien trainerswissels door.



Standard greep in de reguliere competitie naast een plek in Play-Off I, waarin om de landstitel wordt gespeeld. Het is actief in Play-Off II en kan zich op die manier nog wel plaatsen voor Europees voetbal, alleen is een international ticket op dit moment ver weg voor de club. Standaard heeft al vijf punten achterstand op Union SG en Sint Truiden, de koplopers in de groep.



José Jeunechamps neemt tot het einde van dit seizoen de honneurs waar bij Standard Luik.