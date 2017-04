De Jong: "Verwacht tiende plek in plaats van periodetitel"

17:47 – De Graafschap won maandag in de Jupiler League met 2-0 van MVV Maastricht en mag daardoor nog altijd hopen op de periodetitel. Het winnen van de vierde periode lijkt de kortste weg voor promotie naar de Eredivisie te zijn, maar trainer Henk de Jong ziet dat toch anders.



De Graafschap strijdt met SC Cambuur om de periodetitel. Daarnaast kan de ploeg uit Doetinchem ook nog deelnemen aan de play-offs wanneer het op de tiende plek eindigt in de Jupiler League. Volgens De Jong is dat de meest logische optie. "Cambuur heeft volgens mij een doelsaldo van plus zes op ons. Dus wij gaan gewoon voor de negen punten die er nog te halen zijn", legt hij uit aan FOX Sports. "Als we dat doen dan staan we tiende, zo simpel is het."



De Graafschap moet dan nog wel FC Eindhoven en RKC Waalwijk zien te passeren op de ranglijst. De Jong vergelijkt de situatie van zijn club met die van Ajax in de Eredivisie. "Het is wat Peter Bosz zegt, maar dan op lager niveau. Als we drie duels winnen dan komen we een heel eind. Ik verwacht dat wij op de tiende plek gaan eindigen."