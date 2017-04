Steijn baalt: "Dit was het mooiste scenario geweest"

18:08 – VVV-Venlo kon maandag de titel pakken in de Jupiler League, maar kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Emmen. Trainer Maurice Steijn baalde van alle gemiste kansen waardoor de ploeg het kampioenschap moet uitstellen.



Steijn kon niet precies uitleggen waar het misging tegen FC Emmen. "Er zit natuurlijk wel spanning op zo'n wedstrijd. Dit soort duels zijn nooit de mooiste. Maar we hebben er alles aan gedaan om te winnen. Veel kansen gekregen, zelfs een penalty en we hebben ook niets weggegeven. Een aantal spelers had niet de beste vorm, maar dat heeft waarschijnlijk ook met spanning te maken. Het is zonde", zei de trainer na afloop in gesprek met FOX Sports.



Omdat Jong Ajax met 3-1 onderuit ging tegen Jong PSV kreeg VVV de uitgelezen kans op de titel. "Het was een heel mooie ambiance vandaag, het was ook nog mooi weer, dus de teleurstelling is heel groot", doelt Steijn op het feit dat een kampioenschap in stadion De Koel mooi was geweest. "Het kampioenschap kan ons eigenlijk niet meer ontgaan, dit was het mooiste scenario. Nu moeten we uithuilen en tegen FC Eindhoven minimaal een punt pakken."