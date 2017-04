Ajax verlengt sponsorcontract ABN Amro met twee jaar

19:23 – Ajax heeft het sponsorcontract met ABN Amro met twee jaar verlengd. Dat maakt de club bekend via de officiële website. De vorige deal met de Nederlandse bank liep medio 2018 af. ABN Amro sponsort de jeugdafdeling, de vrouwenelftallen en de zaterdagamateurs van de Amsterdammers.



Het contract werd maandag op trainingscomplex De Toekomst ondertekend vlak voor de finale van de ABN Amro Future Cup. In de finale was Ajax met 2-0 te sterk voor Bayern München. De bank, die in het verleden al hoofdsponsor en shirtsponsor van de club was, is sinds 2015 de belangrijkste geldschieter voor de jeugdopleiding.



Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, is zeer te spreken over de nieuwe deal. "Deze tussentijdse verlenging en verbetering van de samenwerking met onze Partner van de Toekomst zie ik als een groot compliment. We hebben een lange historie en kennen elkaar goed. Direct vanaf de start van de huidige samenwerking op 1 januari 2015, hebben we samen reeds vele mooie projecten kunnen opzetten. Zowel maatschappelijk als op het gebied van talentontwikkeling", zegt hij op de website van Ajax.