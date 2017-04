Kramer na blunder: "Kan wel door de grond zakken"

19:46 – Chiel Kramer was maandag de meest besproken speler van de Jupiler League nadat de doelman van Almere City een gigantische blunder beging in het duel met RKC Waalwijk. Daardoor kwamen de bezoekers in de slotfase alsnog op 1-1. Na afloop was Kramer schuldbewust.



Kramer was in de slotfase van de wedstrijd met zijn aandacht gericht op Rob van Sonsbeek, die op de grond lag, waardoor hij vergat de bal op te pakken. Daardoor had hij niet in de gaten dat Pieter Langedijk in zijn rug opdook en vervolgens gelijk kon maken. "Ik moet die bal gewoon in mijn handen pakken. Dan is er niets aan de hand", aldus een schuldbewuste Kramer op de clubwebsite.



"Natuurlijk kan je op zo'n moment wel door de grond zakken, maar er waren nog zo'n tien minuten te spelen. Dan moet je door en er bij de eerstvolgende bal toch weer staan", vervolgde de doelman. Trainer Jack de Gier sprak van een black-out momentje. "Chiel richtte zijn aandacht op de speler die op de grond lag en schrok ervan dat Langedijk plots voor hem opdook. We probeerden hem daar vanaf de bank nog op te attenderen, maar dat was al te laat."