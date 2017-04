Ancelotti ziet geblesseerden terugkeren voor duel met Real

20:52 – Carlo Ancelotti kan in de return tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League zo goed als zeker weer beschikken over Robert Lewandowski, Mats Hummels en Jérôme Boateng. Het trio trainde maandag volledig met de selectie mee.



Lewandowski moest vorige week het duel tegen Real aan zich voorbij laten gaan vanwege een schouderblessure. "Hij heeft zonder problemen getraind", vertelt Ancelotti op de persconferentie, die hoopt ook weer over Hummels en Boateng te kunnen beschikken. "Er is een goede kans dat ook zij in actie kunnen komen dinsdag." De terugkeer van het tweetal zou goed nieuws zijn voor Bayern, dat Javi Martínez al moet missen vanwege zijn rode kaart in de thuiswedstrijd.



Bayern moet op bezoek bij Real Madrid een 2-1 nederlaag zien goed te maken. "We moeten een fantastische wedstrijd spelen om door te gaan. We hebben minder kans dan een week geleden, maar nog steeds een kans. In eigen huis speelden we zestig minuten heel goed. Dat moeten we nu vol zien te houden. De terugkeer van Lewandowski is goed nieuws voor ons. Hij is een heel belangrijke speler die veel doelpunten maakt, dat geeft ons vertrouwen", besloot Ancelotti.