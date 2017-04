Wenger tevreden: "Arsenal heeft lastige test doorstaan"

17 april 2017 – Arsenal boekte op bezoek bij Middlesbrough de eerste uitzege in de Premier League sinds januari. Arsène Wenger zag de wedstrijd tegen de laagvlieger als een goede test voor zijn ploeg en was blij dat deze werd doorstaan. Hij gelooft nog altijd dat bij de eerste vier eindigen mogelijk is.



Arsenal had het lastig op bezoek bij Middlesbrough en pas twintig minuten voor tijd slaagde Mesut Özil erin om de winnende treffer binnnen te schieten. "We hebben de goede reactie gegeven. Het was zeker niet perfect maar de inzet en de focus was in ieder geval wel aanwezig. Na de 1-1 slaagden we er in om het weer op te pakken en uiteindelijk te winnen", aldus de manager tegenover de BBC.



"Het was een goede test voor ons. Voor Middlesbrough was het één van de laatste kansen om in de Premier League te blijven en ze hebben alles gegeven", vervolgt Wenger, die hoop houdt op de vierde plaats in de competitie. Dan moet Arsenal wel zeven punten goed zien te maken op Manchester City. "Op papier is het nog steeds mogelijk. We wisten dat we moesten winnen. Nu hebben we een kleine onderbreking door de FA Cup en daarna gaan we ons weer vol focussen op de competitie."