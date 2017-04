Villarreal kan CL vergeten na nederlaag tegen Alavés

17 april 2017 – Villarreal is in de Primera División zo goed als zeker afgehaakt in de strijd om de voorronde Champions League. Op bezoek bij Alavés werd er met 2-1 verloren. Het verschil met nummer vier Sevilla bedraagt daardoor nu acht punten. Villarreal is de huidige nummer vijf.



Bij rust keek Villarreal al tegen een 2-0 achterstand aan. Ibai Gomez opende na 35 minuten spelen de score en Rodrigo Ely tekende tien minuten later voor de tweede treffer. Twintig minuten voor tijd zorgde Cedric Bakambu voor de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker kwam er niet meer.



Voor Villarreal was de wedstrijd tegen Alavés een goede kans om in te lopen op Sevilla, dat eerder al gelijkspeelde tegen Valencia. Het verschil bedraagt nu echter acht punten met nog vijf speelronden te gaan. De vierde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde Champions League.