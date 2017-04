Van Hanegem: "De borst mag best een beetje vooruit"

7:38 – Ondanks de 2-0 overwinning op FC Utrecht blijft Willem van Hanegem benadrukken dat Feyenoord zich enkel moment van verslapping kan veroorloven in de strijd om de landstitel. De voormalig international waarschuwt dat de euforie niet de overhand moet nemen in De Kuip. Toch mag de borst volgens hem wel wat vooruit.



"Nee, natuurlijk is Feyenoord er ook na de prima overwinning tegen FC Utrecht nog altijd niet. De drie punten waren volkomen terecht en dat zal vertrouwen geven voor de laatste drie competitiewedstrijden. Maar voor euforie kan nog geen plaats zijn. Laat ik meteen duidelijk zijn: dat is iets heel anders dan jezelf veel kleiner maken dan nodig is", schrijft Van Hanegem in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.



"En dat proef ik nu wel", vervolgt Van Hanegem, die vindt dat Feyenoord meer trots moet uitstralen. "Mensen klampen ook mij aan en ze stralen voortdurend een soort wanhoop uit. Redden we het wel? Kunnen we Vitesse en Excelsior wel hebben? En Ajax dit en Ajax dat. Je moet als sporter altijd bescheiden blijven en zeker nooit prijzen vieren als je ze helemaal nog niet binnen hebt. Maar de borst mag in Rotterdam best een beetje vooruit. Feyenoord staat verdorie al 31 wedstrijden bovenaan", beklemtoont De Kromme.



Van Hanegem zegt verder dat hij Karim El Ahmadi 'binnen en buiten het veld hét schoolvoorbeeld' vindt en dat hij vindt dat Dirk Kuyt de aanvoerdersband moet krijgen als hij invalt. Ondertussen moet volgens het clubicoon het vizier ook al op volgend seizoen gericht worden. "Op de reservebank van de koploper zit, zo is dit jaar duidelijk gebleken, wel heel erg weinig kwaliteit. En dat is jammer, want een paar van die gasten hebben wel miljoenen gekost. Er moet echt een buitenspeler bij en dan zou ik denken aan Jean-Paul Boëtius, die bij Racing Genk laat zien dat hij nog altijd een speler is met bijzondere kwaliteiten. En ik riep al eerder in deze column dat het huren van Jordy Clasie een meesterzet zou zijn, al is dat misschien niet zo eenvoudig."