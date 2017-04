'Oranje: Schmidt eerste keus, Ten Cate tweede keus'

7:54 – Op 31 mei kruist het Nederlandse elftal in een oefeninterland in Agadir de degens met Marokko. Het is nog de vraag wie er op dat moment als eindverantwoordelijke op de bank zal zitten bij Oranje. De belangrijkste gegadigden voor de functie van bondscoach hebben de KNVB nul op het rekest gegeven, waardoor er doorgeschakeld moet worden naar andere kandidaten.



Louis van Gaal, Ronald Koeman en Frank de Boer zouden reeds hebben aangegeven dat de vacature op dit moment niet voor ze geschikt is. Volgens De Telegraaf hebben KNVB-directeurs Jean-Paul Decossaux en Hans van Breukelen nu een nieuwe eerste en tweede keus op het lijstje staan: Roger Schmidt (50) en Henk ten Cate (62). Eerstgenoemde kan de eerste buitenlandse bondscoach worden sinds Ernst Happel (1977-1978). Ten Cate ontkende afgelopen weekend dat er al contact was geweest met de voetbalbond.



Na gesprekken met onder meer Arjen Robben, Wesley Sneijder, Kevin Strootman, de technisch directeuren van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, enkele directeuren van de topclubs, adviseur Van Gaal en de zittende technische en medische staf bij Oranje hebben Decossaux en Van Breukelen de naam van interim-bondscoach Fred Grim in ieder geval doorgestreept. Het is nog niet duidelijk of hij wel in de technische staf van Oranje mag blijven zitten.



De KNVB lijkt te gaan opteren voor een prestatiecontract. Mocht de bondscoach goed presteren in de kwalificaties, dan blijft hij tot en met het WK 2018 in Rusland zitten. Het wordt een loodzware klus, omdat Nederland (7) momenteel achter Frankrijk (13), Zweden (10) en Bulgarije (9) staat in de kwalificatiecampagne.