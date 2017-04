Ode Lampard aan Terry: "Beste verdediger in PL-historie"

9:19 – Frank Lampard heeft vernomen dat zijn maatje John Terry na het seizoen zal vertrekken bij Chelsea. De oud-middenvelder van de Londense topclub vindt het jammer dat er na 22 jaar een einde komt aan het tijdperk-Terry op Stamford Bridge. Lampard noemt zijn voormalig teamgenoot de 'beste verdediger in de historie van de Premier League'.



De 36-jarige Terry zwaait komende zomer na 22 jaar en 14 hoofdprijzen af bij Chelsea, waar hij in 1998 in de hoofdmacht debuteerde. "Hij is de last man standing als het gaat om een geweldig tijdperk voor Chelsea", schrijft Lampard op Instagram. "Het was een plezier om met de beste verdediger in de geschiedenis van de Premier League te spelen. Hij leidde de club, zowel op als naast het veld. Hij was een rolmodel, of het nou ging om gedisciplineerd trainen of het vechten om een overwinning. Hij was en is een legende. Niet alleen vanwege zijn talent, maar ook vanwege zijn wil om beter te worden. Dat maakte hem de beste captain in de clubhistorie."



Maar Terry wilde volgens Lampard niet alleen zichzelf beter maken. "Ik heb echt ontelbaar dingen gezien die hij deed om anderen te helpen. Dat definieert hem als man. John Terry verdient absoluut alle lof en respect. Ik hoop dat hij afsluit met twee prijzen bij Chelsea, dat voor altijd zijn club zal zijn."