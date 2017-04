Van Ginkel stelt doel: "In ieder geval een topper winnen"

17:58 – Voor PSV lijkt er dit seizoen weinig meer op het spel te staan. Door het gelijkspel tegen ADO Den Haag is de kans op het landskampioenschap sowieso verkeken. Daarnaast is het verschil met nummer twee Ajax nu zes punten. Marco van Ginkel hoopt dat PSV zondag voor de eerste keer dit seizoen in een topper aan het langste eind trekt.



PSV wist dit seizoen nog geen overwinning te boeken op Ajax of Feyenoord en gaat zondag in het Philips Stadion voor de laatste kans. "We staan inderdaad veel punten achter nu en dat hebben we aan onszelf te danken. Maar het blijft PSV-Ajax. Een topwedstrijd in Nederland. We hebben dit seizoen nog geen topper gewonnen en dat willen we zondag wel gaan doen. Dat zijn we na zo'n seizoen ook wel aan onze fans verschuldigd", aldus Van Ginkel tegenover Omroep Brabant.



Van Ginkel sprak ook nog over zijn positie. De van Chelsea gehuurde speler stond in zijn eerste huurperiode bij PSV vooral op het middenveld, maar wordt dit seizoen ook regelmatig als rechtsbuiten opgesteld. "Ik heb inderdaad een paar wedstrijden aan de buitenkant gespeeld. Dat is niet helemaal mijn positie. Maar het ging dit jaar toch weer om kleine details. Die zaten vorig jaar net mee en nu net tegen. Daarmee hebben we dure punten verspeeld. Vorig jaar viel het kwartje onze kant op. Nu net niet", besloot hij.