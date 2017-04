Geblesseerde Sinkgraven mist ook duel met Schalke 04

18:22 – Daley Sinkgraven is niet op tijd hersteld voor de return tegen Schalke 04 in de Europa League van aanstaande donderdag. De linksback viel tijdens de heenwedstrijd tegen de Duitsers al snel uit met een knieblessure, waardoor hij ook de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen moest laten schieten.



Jaïro Riedewald is eveneens nog niet hersteld van zijn knieklachten en zit ook niet bij de selectie. Kenny Tete keert daarentegen wel terug bij de groep van Peter Bosz. Daarnaast zit de schorsing van Lasse Schöne in de Europa League erop en mag hij tijdens de return in Duitsland weer in actie komen.



Ajax reist woensdag af naar Gelsenkirchen. De Amsterdammers verdedigen in de kwartfinale tegen Schalke 04 een 2-0 voorsprong. Davy Klaassen tekende in de ArenA voor beide doelpunten.



Volledige selectie: André Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Heiko Westermann, Nick Viergever, Matthijs de Ligt, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech

Donny van de Beek, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Kasper Dolberg en Justin Kluivert