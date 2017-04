Van Bruggen hoopt op kans: "Klaar voor de volgende stap"

22:31 – Damian van Bruggen hoopt dat hij volgend seizoen de kans krijgt in het eerste elftal van PSV. De van Ajax overgekomen verdediger speelt vooralsnog zijn wedstrijden in de Jupiler League voor het beloftenelftal, maar denkt toe te zijn aan de volgende stap.



Van Bruggen stelt dat hij dit seizoen in Eindhoven veel geleerd heeft. "Vorig jaar had ik het idee dat ik echt nog stappen moest zetten. Als verdediger moet je betrouwbaar zijn en geen rare dingen doen. Je moet ook leiding kunnen geven. Ik denk dat ik daar dit seizoen grote stappen in heb gezet", vertelt hij in gesprek met PSV TV.



"Ik voel dat ik klaar ben voor de volgende stap", vervolgt Van Bruggen, die hoopt een kans te krijgen van Phillip Cocu. "Ik verwacht dat ik het niveau zowel fysiek als mentaal aankan." De verdediger speelde dit seizoen 33 wedstrijden in de Jupiler League, waarvan hij alle duels in de basis begon.