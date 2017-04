Ronaldo bereikt als eerste speler grens van 100 goals in CL

18 april 2017 – Cristiano Ronaldo maakte in de kwartfinale tegen Bayern München zijn honderste doelpunt in de Champions League. De Portugese steraanvaller van Real Madrid is de eerste speler in de geschiedenis van het toenooi die dat aantal weet te bereiken.



Ronaldo kwam in de heenwedstrijd tegen Bayern al tweemaal tot scoren en brak daarmee de grens van honderd doelpunten in alle Europese toernooien. Door zijn hattrick dinsdag in het Estadio Santiago Bernabéu bereikt de Portugees die mijlpaal ook in alleen de Champions League. Op 9 augustus 2005 maakte Ronaldo zijn eerste treffer op het kampioenenbal. Dat deed hij als speler van Manchester United in de voorronde tegen het Hongaarse Debrecen.



Cristiano Ronaldo was niet de enige die dinsdagavond een record brak. Ook Real Madrid slaagde daar in. Door de 4-2 zege op Real Madrid bereikt de club als allereerste voor de zevende maal op rij de halve finales van de Champions League.