Ancelotti is woest: "Scheidsrechter was slechter dan wij"

0:10 – Carlo Ancelotti was dinsdagavond na de uitschakeling van Bayern München in de Champions League niet zo te spreken over de scheidsrechter. De trainer zag zijn ploeg na verlenging met 4-2 onderuit gaan tegen Real Madrid. Twee van de Spaanse doelpunten leken echter in buitenspelpositie te worden gemaakt.



Scheidsrechter Viktor Kassai had een negatieve hoofdrol in de ontmoeting tussen Real en Bayern. De Hongaar gaf Arturo Vidal zijn tweede gele kaart terwijl hij dat even daarvoor tweemaal naliet bij Casemiro. Daarnaast miste hij twee buitenspelgoals van Real. "De scheidsrechter was nog slechter dan wij. Ik weet dat dit soort dingen nu eenmaal bij het voetbal horen, maar zulke grote fouten horen niet gemaakt te worden. Ik heb na de wedstrijd nog met Zinedine Zidane gesproken en ook hij vond de arbitrage slecht", aldus Ancelotti na afloop tegen Sky Sports.



Tegenover het Duitse Kicker voegde de trainer nog toe dat hij hoopt dat er snel videoscheidsrechters worden ingezet in de Champions League. "Een hele serie fouten heeft tot deze uitslag geleid. Ik hoop dat de arbitrage snel hulp zal krijgen door het inzetten van videobeelden", aldus Ancelotti, die de uitslag geflatteerd vond. "We speelden helemaal niet slecht en verdienden vandaag veel meer."