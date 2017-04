Terry schrijft brief aan fans, Johnson langer bij Stoke

12:51 – Chelsea maakte afgelopen maandag wereldkundig dat er na het huidige seizoen afscheid genomen wordt van John Terry. Het clubicoon heeft naar aanleiding van het bericht een open brief geschreven richting de fans van The Blues. In de emotionele brief bedankt de verdediger zijn familie, de supporters, het bestuur en al zijn teamgenoten en managers.



"Dat dit mijn laatste seizoen als speler van Chelsea is, zorgt voor veel emoties. Het was de moeilijkste beslissing in het leven van mij en mijn familie, maar ik wilde altijd op het juiste moment vertrekken. De tijd is nu gekomen", schrijft Terry. "Ik voel dat ik nog steeds veel wedstrijden kan spelen, maar ik begrijp dat de kansen op speeltijd bij Chelsea gelimiteerd zijn. Het is daarom tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn reis is nog niet voorbij."



"Mijn grote ambitie als klein jongetje was om profvoetballer te worden en ik ben Chelsea, mijn moeder, vader en broer dankbaar voor de steun in het waarmaken van deze droom", aldus Terry. "Toen ik van een schooljongen uitgroeide tot een speler met een contract, werd ik geïnspireerd om altijd het beste uit mezelf naar boven te halen. Deze club heeft tijdens mijn loopbaan een enorme ontwikkeling doorgemaakt, met de steun van meneer Abramovich. Ik bedank hem en het bestuur daarvoor. Deze club is voor 22 jaar mijn leven geweest. Ik ben in staat geweest om de meest succesvolle aanvoerder van Chelsea te worden en ben er trots op dat ik een rijtje met spelers als Ron Harris, Peter Bonetti, Frank Lampard, John Hollins en vele anderen sta. Ik wil ook al mijn teamgenoten en managers bedanken", zegt Terry onder meer.



Johnson

Ondertussen is in Stoke-on-Trent duidelijk geworden dat Glen Johnson zijn contract bij Stoke City verlengd heeft tot medio 2018. De 32-jarige rechtsback had een aflopend contract bij The Potters, maar gaat voor een derde jaar bij de club van Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay.