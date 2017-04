NEC moet Rayhi twee duels missen vanwege schorsing

17:32 – NEC kan in de strijd tegen degradatie niet beschikken over Mohamed Rayhi. De aanvaller krijgt van de KNVB twee duels schorsing opgelegd voor zijn overtreding op Joachim Andersen in de wedstrijd tegen FC Twente. Daarnaast krijgt hij ook nog één wedstrijd voorwaardelijk.



NEC heeft de schorsing inmiddels geaccepteerd. Daardoor moet Rayhi de thuiswedstrijden tegen Excelsior en AZ aan zich voorbij laten gaan. Pas op de laatste speeldag, wanneer NEC op bezoek gaat bij sc Heerenveen, mag hij weer in actie komen voor de Nijmegenaren.



Rayhi beging in de uitwedstrijd tegen FC Twente een overtreding op Andersen, die door de scheidsrechter werd gemist. De aanklager betaald voetbal besloot om alsnog een schorsing op te leggen.