Opnieuw verstoorde voorbereiding voor Borussia Dortmund

20:24 – Het zit Borussia Dortmund niet echt mee in het tweeluik tegen AS Monaco in de kwartfinale van de Champions League. Vorige week was er de aanslag op de spelersbus en voorafgaand aan het duel in Monaco werd de bus van de Duitsers twintig minuten vastgehouden bij het hotel.



Via de officiële kanalen communiceert Dortmund dat de wedstrijd daardoor vijf minuten later zal beginnen. De aftrap wordt nu verricht om 20.50 uur. Voor vertrek werd de spelersbus van Dortmund twintig minuten vastgehouden bij het hotel door de Franse politie. De reden daarvoor is vooralsnog onbekend.



Dortmund moet op bezoek bij AS Monaco een 2-3 nederlaag teniet zien te doen. De ploeg wordt vanaf de bank gesteund door Marc Bartra, die vorige week bij de aanslag op de spelersbus gewond raakte. Hij reisde met zijn ploeggenoten mee en bekijkt het duel vanuit de dug-out.