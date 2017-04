Cuadrado looft teamprestatie: "Hebben alles goed gedaan"

23:06 – Juventus slaagde er woensdagavond in om de halve finale van de Champions League te bereiken. Een doelpuntloos gelijkspel volstond na een eerdere 3-0 overwinning op FC Barcelona. Juan Cuadrado stelde na afloop dat de Italianen in Camp Nou alles goed deden.



Ook in Spanje had Juventus eigenlijk maar weinig te vrezen van FC Barcelona. De ploeg van Luis Enrique slaagde er nooit in om Gianluigi Buffon echt te testen. "We weten hoe goed het team van Barcelona is, maar dat zijn wij ook. Dat kon je aan onze honger, instelling en opoffering zien, we hebben het echt verdiend", zei de Cuadrado in een eerste reactie aan Mediaset Premium.



Voor Juventus was de opdracht in Camp Nou duidelijk: de voorsprong verdedigen. "We hebben alles gedaan waarop we tijdens de training geoefend hebben. Het is jammer dat onze counters niet in een doelpunt resulteerden, maar het belangrijkste is dat we ons gekwalificeerd hebben", aldus Cuadrado, die geen voorkeur heeft voor een tegenstander in de halve finales. "Wat God voor ons beslist is de beste optie."



Paulo Dybala was eveneens zeer tevreden. "Gezien alle voorgaande wedstrijden, vooral die tegen PSG, wisten we hoe goed onze verdediging moest staan. Twee keer de nul houden tegen FC Barcelona is absoluut geen makkelijke opgave. Toen de loting keken wilden we iedereen loten behalve Barcelona. En kijk wat er nu gebeurd is. Er zijn geen favorieten meer in dit toernooi."