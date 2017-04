Enrique stelt dat het FC Barcelona aan scherpte ontbrak

23:26 – Luis Enrique vond FC Barcelona niet slecht voor de dag komen tegen Juventus. Wel stelt de trainer dat het zijn ploeg aan scherpte ontbrak. Het plan was om vanaf minuut één te gaan aanvallen, maar daar kwam bijzonder weinig van terecht.



De statistiek dat Barcelona in de gehele wedstrijd tot slechts één schot op doel kwam, zegt veel over het duel in Camp Nou. "Dit is ook voetbal. We wilden snel spelen met heel veel schoten op doel, maar het ontbrak ons gewoon aan scherpte", stelde Enrique na afloop tegenover Mediaset Premium. "Het was een goede wedstrijd tussen twee sterke teams. Ik neem mijn hoed af voor Juventus."



Enrique kreeg de vraag of Barcelona is uitgeschakeld door de aankomende finalist. "Dat zou kunnen. Ze hebben een geweldige trainer, goede spelers en alle kwaliteiten om de Champions League te winnen zijn aanwezig. Maar dat gezegd te hebben, er zijn andere teams met exact die kenmerken", besloot hij.