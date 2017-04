Allegri ziet sterk Juventus: "Maar we kunnen nog beter"

19 april 2017 – Massimiliano Allegri had na de 0-0 van Juventus tegen FC Barcelona in Camp Nou complimenten over voor zijn ploeg. De trainer vindt dat zijn team de laatste maanden sterk is verbeterd. Vooral het feit dat de Italianen tweemaal de nul wisten te houden, stemt hem tevreden.



"We hebben een grote stap vooruit gezet, we hebben verdiend gewonnen van een top-team", aldus Allegri voor de camera van Mediaset. "Vooral defensief hebben we het heel goed gedaan. Aanvallend kon het beter, want we slaagden er telkens niet in om de counters goed uit te spelen. Er stond gigantisch veel druk op deze wedstrijd, maar we zijn weer een stapje dichterbij de finale in Cardiff."



"Het feit dat Barcelona twee wedstrijden op rij niet heeft weten te scoren is echt een unicum", vervolgt een enthousiaste Allegri. "Maar de jongens moeten zich realiseren dat we nog beter kunnen. We moeten nu niet naast onze schoenen gaan lopen. Het is goed om nu blij te zijn, maar morgen gaat de focus weer op de Serie A. Of we het gaan vieren? Nou, we zitten midden in de beslissende fase van het seizoen. Dit team is heel professioneel. Het mooiste is dat ik dit soort dingen niet aan ze hoef uit te leggen", besloot de trainer.