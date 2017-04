Tuchel vindt dat Dortmund verdiend is uitgeschakeld

19 april 2017 – Thomas Tuchel zag Borussia Dortmund op bezoek bij AS Monaco in de kwartfinale van de Champions League met 3-1 onderuit gaan. De trainer sprak na afloop van een verdiende nederlaag. Hij vond dat de Duitsers vooral in de beginfase te veel fouten maakten.



"We zijn terecht uitgeschakeld", oordeelde Tuchel op de persconferentie na afloop. "Vooral de beginfase heeft ons opgebroken. We maakten in ons positiespel en in verdedigend opzicht gewoon te veel fouten. Later in de wedstrijd liep het beter, maar toen konden we het niet meer omdraaien. Op het hoogste niveau moet het spel gewoon perfect zijn. En dat was het niet."



"We hadden niet de kwaliteit en de energie, daarnaast ontbrak het ons ook aan geluk", vervolgde Tuchel. "Het was heel lastig om stabiliteit in ons spel te krijgen. Onze start was best aardig, maar toen kregen we een ongelukkige goal tegen. Daarna was ons geloof een beetje weg. Na rust hebben we het opnieuw geprobeerd, maar we slaagden er nooit in om die tweede goal te maken."



De trainer ging ook nog in op de situatie voor de wedstrijd. De aftrap moest enkele minuten worden uitgesteld omdat de spelersbus van Dortmund door de Franse politie werd tegengehouden bij het hotel. "Dat was een erg ongelukkig besluit en dat is nog zacht uitgedrukt. We hadden echt geen idee wat er aan de hand was", aldus Tuchel tegenover Sky Sports.