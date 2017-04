Jardim: "AS Monaco heeft geschiedenis geschreven"

0:09 – Leonardo Jardim was bijzonder gelukkig met de 3-1 zege van AS Monaco op Borussia Dortmund. Het was de tweede overwinning in de kwartfinale van de Champions Leage nadat in Duitsland al met 2-3 werd gewonnen. De trainer was vooral zeer te spreken over zijn aanvallers.



AS Monaco bereikte voor het eerst sinds 2004 weer eens de halve finale van de Champions League. Daarnaast is de ploeg van Jardim de eerste Franse club die de halve eindstrijd weet te bereiken sinds Olympique Lyon in seizoen 2009/2010. "We schrijven geschiedenis", oordeelde Jardim dan ook na afloop op de persconferentie. We wisten dat we het voordeel hadden, maar dat we snel de 2-0 maakte was voor ons essentieel."



De trainer was ook blij met de prestaties van zijn aanval en in het bijzonder Radamel Falcao. De spits maakte alweer zijn 45ste doelpunt in vijftig Europese wedstrijden. "Hij is zeer sterk in de afwerking, maar verdedigt ook goed mee en heeft zijn aandeel in de opbouw", aldus Jardim, die geen voorkeur heeft voor een tegenstander in de halve finales. "Ik verwacht dat het sowieso een lastige opgave wordt, het zijn alledrie sterke teams. We gaan de loting afwachten", besloot hij.