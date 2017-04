Boulahrouz hint naar terugkeer: "Ik stop nooit echt"

12:39 – Khalid Boulahrouz zette begin 2016 een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer, maar hij sluit niet uit dat hij de kicksen toch weer gaat aantrekken. Dat zei de voormalige verdediger deze week in Indonesië, waar hij op dit moment verblijft.



"Ik stop nooit echt, want ik ben altijd op zoek naar uitdagingen. Die kunnen liggen in Indonesië, China, India of misschien wel Japan", aldus Boulahrouz tegen Indonesische media. De verdediger speelde in zijn loopbaan voor RKC Waalwijk, Hamburger SV, Chelsea, Sevilla FC, VfB Stuttgart, Sporting Portugal, Brøndby IF en Feyenoord.



Boulahrouz, inmiddels 35 jaar, speelde 35 interlands voor het Nederlands elftal.