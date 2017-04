In 2011: toen Schalke terugkwam van een 2-0 achterstand

14:28 – Ajax verkeert in een goede uitgangspositie om de halve finale van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers spelen vanavond (donderdag) in Duitsland de return in de kwartfinale tegen Schalke 04. Ajax won de eerste ontmoeting met de werkgever van Klaas-Jan Huntelaar vorige week in de Amsterdam ArenA met 2-0, maar dat is geen garantie om Schalke uit te schakelen. Dat blijkt wel uit het verleden van de Duitsers.



Tot de kwartfinale van de lopende Europa League-jaargang speelde Schalke 96 keer een officiële internationale wedstrijd op vreemde bodem. Daarvan wist de formatie uit Gelsenkirchen er 35 te winnen, terwijl het 27 keer met een gelijkspel huiswaarts keerde. Van de 34 Europese nederlagen gingen er vier (het laatste duel met Ajax niet meegerekend) met 2-0 verloren.



Schalke kan terugkomen uit deze positie

Van de vier keer dat Schalke met 2-0 onderuit ging in een uitduel was dat drie keer in een Europese groepsfase. In het seizoen 2001/2002 was dit in de Champions League het geval tegen Panathinaikos, zes jaar later leverde Chelsea in hetzelfde toernooi eenzelfde prestatie. Eerder dit seizoen was Red Bull Salzburg in de Europa League voor eigen publiek met 2-0 de baas over Schalke. Omdat deze drie verliesbeurten allemaal in een poulefase waren, kunnen we ze buiten beschouwing laten.

Blijft over: één 2-0 nederlaag van Schalke in een uitwedstrijd in een Europese knock-outronde. Dat was in het seizoen 2011/2012 in de laatste voorronde van de Europa League tegen HJK Helsinki. Ook toen was het, net als nu tegen Ajax, het eerste deel van het tweeluik. In de Finse hoofdstad ging Schalke met 2-0 ten onder, maar die blamage zetten de Duitsers een week later in de VELTINS-Arena in Gelsenkirchen overtuigend recht met een 6-1 zege in de return. Wel stond het na twintig minuten nog 1-1.



Plaaggeest Pukki

Teemu Pukki was in die tweestrijd de grootste plaaggeest van Schalke. De Finse spits tekende in het thuisduel voor beide doelpunten namens HJK, in de return was hij verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Met vier doelpunten, waarvan twee penalty's, was Klaas-Jan Huntelaar de verlosser van Schalke in de tweede confrontatie met de Finse topclub, waar voormalig Ajax-publiekslieveling Jari Litmanen in het eerste duel mocht invallen en in de tweede ontmoeting op de bank bleef.

Ondanks de uitschakeling met HJK hield Pukki, persoonlijk gezien, wel een glimlach over aan de dubbele ontmoeting met Schalke. Op de laatste dag van de transfermarkt in diezelfde zomer haalde Schalke hem voor 1,5 miljoen euro naar Gelsenkirchen. Doorbreken deed Pukki in de VELTINS-Arena echter niet. De nu 27-jarige aanvaller kreeg het niet voor elkaar Huntelaar uit de basis te spelen. De Nederlandse spits, tegenwoordig bankzitter bij Schalke, werd in het eerste seizoen met Pukki als concurrent (2011/2012) met 29 treffers de topscorer van de Bundesliga. Via Celtic belandde Pukki in 2014 bij zijn huidige club Brøndby IF.

Nederland wacht al twaalf jaar

Als Ajax in tegenstelling tot HJK wel standhoudt in Gelsenkirchen, dan bereikt het voor het eerst sinds het seizoen 1996/1997 een Europese halve finale. Destijds - het zou op dat moment nog ruim twee jaar duren voordat Matthijs de Ligt werd geboren - haalde Ajax de laatste vier in de Champions League. De laatste keer dat een Nederlandse club tot de halve eindstrijd reikte in Europees verband is alweer twaalf jaar geleden. In het seizoen 2004/2005 kregen PSV en AZ het allebei voor elkaar, in respectievelijk de Champions League en Europa League-voorloper UEFA Cup.

Daarna stond er nog zeven keer een Nederlandse club in een Europese kwartfinale, maar een halvefinaleplaats zat er voor ons land niet meer in. In het seizoen 2006/2007 haalden PSV en AZ opnieuw de kwartfinale van respectievelijk de Champions League en UEFA Cup, maar ditmaal werden ze uitgeschakeld. Liverpool was PSV de baas, AZ boog voor Werder Bremen. In de Europa League verloren de Alkmaarders later bij de laatste acht ook van Valencia (2012) en Benfica (2014). PSV strandde nog twee keer in die toernooifase in de UEFA Cup/Europa League, in 2008 tegen Fiorentina en 2011 tegen Benfica. In laatstgenoemd jaar redde FC Twente het in de kwartfinale evenmin tegen Villarreal.



Schalke 04 - Ajax begint om 21.05 uur en is te volgen via de liveticker op FCUpdate.nl.