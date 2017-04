Celta de Vigo ten koste van Genk naar halve eindstrijd

22:59 – Ondanks een gunstige uitgangspositie is Racing Genk er niet in geslaagd om de halve finale van de Europa League te bereiken. De formatie van Albert Stuivenberg kwam donderdagavond in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel, wat onvoldoende was na de 3-2 nederlaag in Spanje.



Vorige week verloor Genk dus met 3-2 van Celta en de Spaanse ploeg sloeg in de tweede helft vanavond genadeloos toe tegen de Belgen. Smaakmaker Pione Sisto, vorige week ook al trefzeker, nam de 0-1 voor zijn rekening. De spanning was echter snel terug toen Leandro Trossard vijf minuten later de 1-1 maakte. Het talent profiteerde optimaal van geschutter in de Celta-defensie.



Door de gelijke stand wist Genk dat het nog één treffer nodig had om de halve finale te bereiken, maar de mannen Stuivenberg slaagden daar ondanks een offensief niet in. Ook Jean-Paul Boëtius, die zeer verrassend op de bank begon, wist tijdens zijn invalbeurt niet van doorslaggevende waarde te zijn.



Bij Celta begon John Guidetti in de basis, maar de Zweed moest kort voor rust de strijd al staken.