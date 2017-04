Klaassen jubelt: "Mooiste wedstrijd van mijn carrière"

0:13 – Het was een rollercoaster van emoties voor de spelers van Ajax gedurende de kraker tegen Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League. De ploeg leek de 2-0 zege van vorige week te verspelen en kwam zelfs op de 3-0 achter, maar sloeg in de tweede helft van de verlenging alsnog toe: 3-2. Davy Klaassen is in extase.



"Dit is zo bizar, ik weet het allemaal niet", was zijn eerste reactie voor de camera van RTL7. Klaassen zag de 2-0 voorsprong in de tweede helft in rook opgaan, toen Schalke in een mum van tijd twee keer scoorde. "Niet normaal, ik weet het allemaal niet. We speelden niet lekker en kregen snel achter elkaar twee goals tegen. Dat was klote, maar dit is zo bizar.''



Klaassen zag dat het bijna misging met Ajax. "We zeiden in de rust van de verlenging dat we het nog vijf minuten zó gingen proberen, daarna zouden we alles of niets gaan spelen. Iedereen bleef maar rennen en gaan. Nick (Viergever, red.) kon niet meer lopen, maar maakt die goal nog. Iedereen die een bal schoot, kreeg kramp. En tóch bleven we gaan. Echt, ik kan wel huilen.''



De aanvoerder beseft dat Ajax iets bijzonders heeft gepresteerd. "Dit was de mooiste wedstrijd van mijn carrière. Al die Ajax-fans uit hun dak, heerlijk. Dit is echt niet normaal. Ik ben zo verschrikkelijk trots.''