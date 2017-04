Younes wil door: "De Europa League nu ook winnen"

0:33 – Met een doelpunt in de tweede verlenging zette Amin Younes een punt achter de gedenkwaardige clash met Schalke 04 (3-2). De Duitser van Ajax gooide het duel in het slot en kon daardoor met zijn ploeggenoten het bereiken van de halve finale vieren. De aanvaller spreekt van een enorm succes.



Ajax stond met 3-0 achter en leek uitgeschakeld te worden, maar wist door twee late goals toch e halve finale te halen. "Het is een onvoorstelbaar gevoel om te winnen en te scoren", spreekt hij op de site van de UEFA. "Het zal moeilijk worden om in slaap te komen vanavond, dat is duidelijk."



Younes heeft geen voorkeur voor de loting van de halve finales. "Dat maakt mij niet uit. Nu we dit hebben gehaald, willen we het toernooi ook winnen."



Ajax kan Celta de Vigo, Manchester United en Olympique Lyon treffen bij de loting, die vrijdag om 13.00 uur plaatsvindt.