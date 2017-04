Politie houdt verdachte aanslag spelersbus Dortmund aan

8:16 – De Duitse politie heeft een verdachte aangehouden van de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund afgelopen week. De autoriteiten laten weten dat het om een 28-jarige Russische man gaat die kort voor de aanslag had gewed op een koersval van opties van de Duitse club. Van een terreurmotief is dan ook zeer waarschijnlijk geen sprake.



Tien dagen geleden toen de spelersbus van Borussia Dortmund op weg was naar het stadion voor de ontmoeting met AS Monaco in de Champions League, gingen er drie explosieven af. Daarbij raakte verdediger Marc Bartra gewond. De Duits-Russische verdachte verbleef in hetzelfde hotel als de selectie van Dortmund en kon daardoor het vertrek van de spelersbus goed in de gaten houden.



De Duitse autoriteiten melden verder dat de man al voor Pasen op de radar van jusitie stond. Hij werd vrijdagochtend vroeg in de buurt van Tübingen aangehouden door een speciaal arrestatieteam van de politie. Het Openbaar Ministerie legt hem poging tot moord en toebrengen van ernstig lichamelijk letsel ten laste.